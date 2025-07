Θρήνος στον Alpha: Πέθανε ο Γιώργος Σωτηρόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ο οπερατέρ του Alpha Γιώργος Σωτηρόπουλος. Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος, από την Αμοργό όπου βρίσκεται για συναυλία, αφιέρωσε τη βραδιά στη μνήμη του, γράφοντας πως «όλα τα τραγούδια θα ακουστούν γι’ αυτόν».

O Alpha σε ανάρτηση του αποχαιρέτισε τον Γιώργο Σωτηρόπουλο. Συγκεκριμένα έγραψε: «Η οικογένεια του Alpha θρηνεί για ένα ακόμη μέλος της... Ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ένας από τους πρώτους και καλύτερους εικονολήπτες της ιδιωτικής τηλεόρασης, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε χθες, σε ηλικία 69 ετών, αγναντεύοντας τη θάλασσα που τόσο αγαπούσε. Ο Γιώργος ήταν για όλους εμάς δάσκαλος... φίλος... συμπαραστάτης... Ένας άνθρωπος που λάτρευε την εικόνα και αναζητούσε πάντα το τέλειο φως για τα γυρίσματά του... Ακούραστος, βοηθούσε πάντα τους νεότερους.. Πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη και μια ευγένεια που τον έκανε να ξεχωρίζει, όσο αντίξοες κι αν ήταν οι συνθήκες. Οι φίλοι και συνάδελφοί σου σε αποχαιρετούμε. Καλό ταξίδι στο φως... Γιώργο...»

Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά

«Ο Γιώργος ήταν ένας άγγελος που έκανε τη θητεία του στη Γη. Όλοι γνωρίζουμε έναν-δυο τέτοιους, για να ξέρουμε ότι η ζωή είναι κάτι πολύ παραπάνω απ’ό, τι δείχνει. Ήταν ο νεαρός μου θείος. Αυτός που ερχόταν κάθε φορά με έναν δίσκο ή μια ταινία δώρο, για να με σπρώξει στην επόμενη ηλικία. Ιταλικά prog-rock, το "Songs in the Key of Life", το "Communique". Μια αμερικανική βιντεοκασέτα των "Outsiders" του Κόπολα. Όταν του είπα ότι γράφω, μίλησε -χωρίς να μου το πει- στον Χατζιδάκι, που τον γνώριζε από το βιντεοκλάμπ της Videosonic όπου δούλευε. Και μου άλλαξε τη ζωή. Ύστερα άλλαξε και η δική του. Γνώρισε τον Αυγερόπουλο και έκαναν παρέα τον "Εξάντα". Δεν ήταν τυχαία οπερατέρ. Ήταν ένας άνθρωπος που φώτιζε τους άλλους. Το πόσο τον λάτρευαν τα παιδάκια σε κάθε σπαρασσόμενο σημείο της γης που βρέθηκε, έχουνε να το λένε οι συνεργάτες του. Πόσα ανώνυμα παιδιά είναι ξαδέρφια μου χωρίς να το ξέρουν, πόσα θα έσωσε χωρίς να τους το πει. Πόσες μαγικές ιστορίες του έχω ακούσει από ανθρώπους που συναντώ τυχαία, απεσταλμένους του. Είμαι στην Αμοργό και με βρήκε η είδηση πως τέλειωσε η μακρά περιπέτεια της υγείας του. Δεν ξέρω πώς θα γίνει να κοιμηθώ. Το βράδυ, όμως, στη συναυλία στην Αιγιάλη, όλα τα τραγούδια θα ακουστούν γι’αυτόν. Για τον νεαρό μου θείο, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο που είναι πια το πιο εκτυφλωτικό αστέρι, το πιο εγκάρδιο χαμόγελο στον Ουρανό».