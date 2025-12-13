Μητσοτάκης σε προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ: Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα

Ομιλία του Πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ. Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Σημαντικά πολιτικά μηνύματα έστειλε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ.

«Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα να την κάνουμε πραγματική ευρωπαϊκή χώρα - δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Στην τελική ευθεία για εκλογές 2027 έχουμε διπλή αποστολή - να επικοινωνούμε στους πολίτες την πολιτική μας και να πούμε τι θα κάνουμε για το 2030»

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή», επισήμανε σε άλλο σημείο.

Για την εκλογή Πιερρακάκη τόνισε δε: «Η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης επιλέγεται ως η χώρα που κατευθύνει κεντρική πολιτική της ευρωζώνης - Αναγνώριση όχι μόνο πολιτικής μας αλλά και προσπαθειών του ελληνικού λαού - απέναντι στην αντιπολίτευση που τα βλέπει όλα μαύρα».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χειροκροτεί κατά την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ. Eurokinissi

«Να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά αλλά και τη ματιά μας χαμηλά - οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα ακόμα», κατέληξε.

