Explainer: Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Το περιβόητο «σπέρμα των Βίκινγκ»

Εμβρόντητη παρακολουθεί η κοινή γνώμη την υπόθεση με έναν άνδρα του οποίου το σπέρμα περιείχε μια γενετική μετάλλαξη που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο καρκίνου για μερικά από τα παιδιά του.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της έρευνας ήταν ότι το σπέρμα του άνδρα στάλθηκε σε 14 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και από αυτό γεννήθηκαν τουλάχιστον 197 παιδιά.

Η βιομηχανία δωρεάς σπέρματος

Η αποκάλυψη αυτή ήταν μια σπάνια ματιά στην κλίμακα της βιομηχανίας δωρεάς σπέρματος.

Όπως αναφέρει το BBC σε ανάλυσή του, η δωρεά σπέρματος επιτρέπει στις γυναίκες να γίνουν μητέρες όταν αυτό δεν θα ήταν δυνατό με άλλο τρόπο - αν ο σύντροφός τους είναι στείρος, αν βρίσκονται σε ομοφυλοφιλική σχέση ή αν είναι μονογονεϊκές. Η κάλυψη αυτής της ανάγκης έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη επιχείρηση. Εκτιμάται ότι η αγορά στην Ευρώπη θα αξίζει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες (2,27 εκατομμύρια ευρώ) μέχρι το 2033, με τη Δανία να είναι ένας σημαντικός εξαγωγέας σπέρματος.

Το «σπέρμα των Βίκινγκ»

Γιατί λοιπόν ορισμένοι δότες σπέρματος γίνονται πατέρες τόσων πολλών παιδιών, τι έκανε το δανικό ή το λεγόμενο «σπέρμα των Βίκινγκ» τόσο δημοφιλές και πρέπει να περιοριστεί η βιομηχανία;

Το σπέρμα των περισσότερων ανδρών δεν είναι αρκετά καλό προκειμένου να γίνει δωρητής. Λιγότεροι από πέντε στους 100 εθελοντές πληρούν τα κριτήρια.

Πρώτα, πρέπει να παράγετε αρκετό σπέρμα σε ένα δείγμα - αυτό είναι ο αριθμός σπερματοζωαρίων σας - και στη συνέχεια να περάσετε ελέγχους για το πόσο καλά κολυμπούν - την κινητικότητά τους - και για το σχήμα ή τη μορφολογία τους.

Το σπέρμα ελέγχεται επίσης για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επιβιώσει από την κατάψυξη και την αποθήκευση σε τράπεζα σπέρματος.

Μπορεί να είστε απόλυτα γόνιμος, να έχετε έξι παιδιά και ακόμα να μην είστε κατάλληλος.

Διαδικασία απόψυξης δείγματος σε εργαστήριο τράπεζας σπέρματος, όπου το γενετικό υλικό διατηρείται σε ελεγχόμενες συνθήκες πριν από τη χρήση του

Οι κανόνες διαφέρουν ανά τον κόσμο, αλλά η βιολογία σημαίνει ότι ένας μικρός αριθμός δοτών μπορεί να δημιουργήσει έναν τεράστιο αριθμό παιδιών. Χρειάζεται μόνο ένα σπερματοζωάριο για να γονιμοποιήσει ένα ωάριο, αλλά σε κάθε εκσπερμάτωση υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια σπερματοζωάρια.



Η Sarah Norcross, διευθύντρια του φιλανθρωπικού ιδρύματος Progress Educational Trust που ασχολείται με τη γονιμότητα και τη γονιδιωματική, δήλωσε στο BBC ότι η έλλειψη σπέρματος από δότες το καθιστά «πολύτιμο αγαθό» και ότι «οι τράπεζες σπέρματος και οι κλινικές γονιμότητας μεγιστοποιούν τη χρήση των διαθέσιμων δοτών για να καλύψουν τη ζήτηση».

Κάποιο σπέρμα είναι πιο δημοφιλές

Από αυτόν τον μικρό αριθμό δοτών, το σπέρμα ορισμένων ανδρών είναι πιο δημοφιλές από αυτό άλλων.

Οι δότες δεν επιλέγονται τυχαία. Είναι μια διαδικασία παρόμοια με την σκληρή πραγματικότητα των εφαρμογών γνωριμιών, όπου ορισμένοι άνδρες έχουν πολύ περισσότερες αντιστοιχίες από άλλους.

Ανάλογα με την τράπεζα σπέρματος, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες, να ακούσετε τη φωνή τους, να μάθετε τι δουλειά κάνουν - μηχανικός ή καλλιτέχνης; - και να δείτε το ύψος, το βάρος τους και άλλα.

«Αν ονομάζεται Sven, έχει ξανθά μαλλιά, είναι 1,93 μ. ψηλός, είναι αθλητής, παίζει βιολί και μιλάει επτά γλώσσες, τότε ξέρεις ότι είναι πολύ πιο ελκυστικός από έναν δότη που μοιάζει με μένα», λέει ο ειδικός στην ανδρική γονιμότητα καθηγητής Allan Pacey, ο οποίος διευθύνει μια τράπεζα σπέρματος στο Σέφιλντ.

Πώς το σπέρμα των Βίκινγκ κατέκτησε τον κόσμο

Η Δανία φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες σπέρματος στον κόσμο και έχει αποκτήσει φήμη για την παραγωγή «μωρών Βίκινγκ».

Ο Ole Schou, 71 ετών, ιδρυτής της τράπεζας σπέρματος Cryos International, όπου ένα φιαλίδιο σπέρματος 0,5 ml κοστίζει από 100 € (88 £) έως πάνω από 1000 € (880 £), λέει ότι η κουλτούρα γύρω από τη δωρεά σπέρματος στη Δανία είναι πολύ διαφορετική από άλλες χώρες.

«Ο πληθυσμός είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια», λέει, «υπάρχουν λιγότερα ταμπού σχετικά με αυτά τα θέματα και είμαστε ένας αλτρουιστικός πληθυσμός, πολλοί δότες σπέρματος δίνουν επίσης αίμα». Και αυτό, λέει ο Schou, επέτρεψε στη χώρα να γίνει «ένας από τους λίγους εξαγωγείς σπέρματος».

Ξανθά μαλλιά, ανοιχτόχρωμα μάτια: τα στοιχεία που κάνουν τη Δανία να ξεχωρίζει διεθνώς

Αλλά υποστηρίζει ότι το δανικό σπέρμα είναι επίσης δημοφιλές λόγω της γενετικής. Είπε στο BBC ότι τα δανικά «γονίδια για μπλε μάτια και ξανθά μαλλιά» είναι υπολειπόμενα χαρακτηριστικά, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να προέρχονται και από τους δύο γονείς για να εμφανιστούν σε ένα παιδί. Ως αποτέλεσμα, τα χαρακτηριστικά της μητέρας, όπως τα σκούρα μαλλιά, «μπορεί να είναι κυρίαρχα στο παιδί», εξηγεί ο Schou.

Λέει ότι η ζήτηση για σπέρμα δοτών προέρχεται κυρίως από «ανύπαντρες, υψηλού μορφωτικού επιπέδου γυναίκες στην ηλικία των 30 ετών, οι οποίες έχουν επικεντρωθεί στην καριέρα τους και έχουν αφήσει τον οικογενειακό προγραμματισμό για πολύ αργά». Αυτές αποτελούν πλέον το 60% των αιτήσεων.

