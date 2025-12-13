ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR: Γεμίζει η SUNEL Arena για την αναμέτρηση της GBL!

Στο κάλεσμα της «Ένωσης» ανταποκρίνεται ο κόσμος της, ενόψει του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR, για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Παιχνίδι… ειδικών συνθηκών θα διεξαχθεί απόψε στη Sunel Arena.

Για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR. Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση στο Μιλάνο, όπου και ηττήθηκαν με κακή εμφάνιση από την Αρμάνι, οι «πράσινοι» ψάχνουν αντίδραση κόντρα στη μαχητική, αλλά σε ακόμα ένα ματς, αποδεκατισμένη, λόγω των τραυματισμών, «Ένωση».

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στη δύσκολη αποστολή της, θα έχει στο πλευρό της και τον κόσμο της, ο οποίος αναμένεται να γεμίσει τη SUNEL Arena. Μάλιστα, η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει γνωστοποιήσει ότι, για να καλυφθεί η ζήτηση, άνοιξε και το πάνω διάζωμα του γηπέδου. Αναλυτικά:

«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι άνοιξε και το άνω διάζωμα της SUNEL Arena, για την αναμέτρηση με Παναθηναϊκό ΑKTOR (αύριο, Σάββατο, 13/12, 20:30), για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Παρακαλούνται οι συνοπαδοί μας να σπεύσουν να προμηθευτούν εισιτήρια. Υπενθυμίζουμε, επειδή πλέον παρατηρείται έντονη κινητικότητα, όπως σπεύσετε στο γήπεδο νωρίτερα, ήτοι από τις 19:00, προκειμένου για δική σας διευκόλυνση και αποφυγής συνωστισμού, και για να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο τζάμπολ της αναμέτρησης.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν αύριο, ανήμερα του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 20 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ».

Ντράγκαν Σάκοτα: «Ανεξάρτητα από συνθήκες…»

Ο κόουτς της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, μιλώντας για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR, είπε: «Καλούμαστε, μέσα σε έξι ημέρες, ν’ αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, αμέσως μετά τον Ολυμπιακό, στο Πρωτάθλημα, όμως αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το μόνο, που με στενοχωρεί είναι ότι δεν έχουμε όλους τους παίκτες μας διαθέσιμους. Θέλουμε να γίνει ένα ωραίο ματς. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Ο κόσμος μας ξέρει, ότι ανεξάρτητα από συνθήκες, θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο».

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο έμπειρος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του, τους Κρις Σίλβα και Αντόνις Αρμς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Επίσης, νοκ άουτ έχουν τεθεί κι οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR είναι προγραμματισμένο για το το βράδυ του Σαββάτου (13/12) στις 20:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

