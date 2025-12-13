Συναγερμός στην Ουαλία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε κήπο σπιτιού

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από αναφορές για έκρηξη σε κήπο στην Ουαλία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να επέμβουν μετά από αναφορές για πυρκαγιά στις 6.10 μ.μ. την Παρασκευή στον κήπο ενός σπιτιού στο Heol Fawr, Nelson, Caerphilly, νότια Ουαλία.

Η αστυνομία του Γκουέντ ανέφερε ότι αστυνομικοί και πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας έσπευσαν στο σημείο.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Δυστυχώς, δύο άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν χάσει τη ζωή τους στο σημείο και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί».

Ο δρόμος παραμένει κλειστός, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την πυρκαγιά.

Διαβάστε επίσης