Γάζα: Νεαρή Παλαιστίνια έδειχνε στην κάμερα το χτένισμά της όταν πύραυλος χτύπησε τη σκηνή

Μια συγκλονιστική στιγμή από τη βία του πολέμου στη Γάζα καταγράφηκε σε βίντεο από την ίδια την παθούσα. Πρόκειται για μια νεαρή Παλαιστίνια κοπέλα που βιντεοσκοπούσε τον εαυτό της μέσα στη σκηνή της, δείχνοντας χαμογελαστή το χτένισμα των μαλλιών της.

Η κάμερα συνέχισε να καταγράφει ακριβώς τη στιγμή που ένας ισραηλινός πύραυλος έπληξε τον καταυλισμό. Στο βίντεο φαίνεται η κοπέλα να βρίσκεται σε μια στιγμή καθημερινότητας και, αμέσως μετά, η εικόνα και ο ήχος να διακόπτονται από την ισχυρή έκρηξη και τον πανικό που ακολούθησε.

Σύμφωνα με το βίντεο, η νεαρή Παλαιστίνια ονόματι Jana κατάφερε και τράβηξε από τη σκηνή τον μικρότερο αδελφό της, παρά τους μικρούς τραυματισμούς που είχαν υποστεί και οι δύο.

Το συμβάν, που αναδείχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζει τον τρόμο και την αστάθεια που βιώνουν οι άμαχοι, καθώς ακόμη και οι πιο απλές, καθημερινές στιγμές στη σκηνή τους διακόπτονται από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

