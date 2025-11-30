Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους

Εικόνες χάους σημειώθηκαν στη Νεάπολη, όταν κιόσκι καφετέριας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι τυλίχτηκε στις φλόγες, έπειτα από διαρροή και ανάφλεξη φιάλης υγραερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flynews, οι θαμώνες που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τον χώρο, ενώ λίγα μόλις λεπτά πριν σημειωθεί ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης, του οποίου οι άνδρες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα καταστήματα και οχήματα.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοψίας και την αποκατάσταση της ασφάλειας.

