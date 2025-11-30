Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους

Η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή και ανάφλεξη φιάλης υγραερίου

Newsbomb

Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εικόνες χάους σημειώθηκαν στη Νεάπολη, όταν κιόσκι καφετέριας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι τυλίχτηκε στις φλόγες, έπειτα από διαρροή και ανάφλεξη φιάλης υγραερίου.

ekriksi-kafeteria-4.jpeg

Σύμφωνα με πληροφορίες του flynews, οι θαμώνες που βρίσκονταν στο σημείο, αντέδρασαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τον χώρο, ενώ λίγα μόλις λεπτά πριν σημειωθεί ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

ekriksi-kafeteria-2.jpeg

Οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης, του οποίου οι άνδρες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα καταστήματα και οχήματα.

ekriksi-kafeteria-3.jpeg

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοψίας και την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:30ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Μάχη» για τρεις μετά το ντέρμπι, έμεινε στο -13 ο Παναθηναϊκός

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Ο Γιόβιτς υπέγραψε με χατ τρικ το ντέρμπι της χρονιάς

23:08TRAVEL

Οι 10 ασφαλέστερες χώρες για ανθρώπους που ταξιδεύουν μόνοι – Αίσθηση απόλυτης ελευθερίας

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3 (Τελικό): Πήρε το ντέρμπι με χατ τρικ του Γιόβιτς

22:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (2/12)

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς είχε μιλήσει για παραίτηση πριν πάμε στην Αθήνα»

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: «Οι συζητήσεις ήταν παραγωγικές, αλλά χρειάζεται ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει» λέει ο Ρούμπιο

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Ξανά ύποπτα μπαλόνια στο Βίλνιους, έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.600.000 ευρώ

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα δύο γκολ του Γιόβιτς και το χαμένο πέναλτι του Σφιντέρσκι - Δείτε βίντεο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας στην Αστυνομική Διεύθυνση για τις συλλήψεις

21:49LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον τεσσάρων μηνών γιο της

21:38WHAT THE FACT

Οι 5 καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλη την οικογένεια

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία στη Φλόριντα: Οι συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης δεν είναι «εύκολες»

21:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76: Ίδρωσε, αγχώθηκε, αλλά τα κατάφερε και έκανε το δύο στα δύο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του άτυχου 24χρονου – «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο του 29χρονου από την ΕΛΑΣ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

21:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Ο Γιόβιτς υπέγραψε με χατ τρικ το ντέρμπι της χρονιάς

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί, συγγνώμη» λέει η μητέρα του οδηγού - Ο άτυχος 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της συντρόφου του

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3 (Τελικό): Πήρε το ντέρμπι με χατ τρικ του Γιόβιτς

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό θα «σαρώσει» την χώρα με βροχές και χαλαζοπτώσεις - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία - Ηχηρή προειδοποίηση Τσατραφύλλια

18:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η άνιση μεταχείριση παίρνει σάρκα και οστά, ο θυμός μου κι όλου του Παναθηναϊκού κόσμου επίσης»

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό - «Δεν θα φύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις»

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 30/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.600.000 ευρώ

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Γερμανικές αποζημιώσεις: Ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα για τη σφαγή του Διστόμου

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ