Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο - Αναφορές για εμπρηστική επίθεση

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου στο Νέο Κόσμο, καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άγνωστοι περίπου στις 05:00 έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος, που βρίσκεται στην οδό Λυσιμαχίας και έβαλαν φωτιά.

Η φωτιά προκάλεσε υλικές φθορές στο εσωτερικό του καταστήματος, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί υπολείμματα από εμπρηστικό μηχανισμό.

