Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο - Αναφορές για εμπρηστική επίθεση
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άγνωστοι έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος και έβαλαν φωτιά
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου στο Νέο Κόσμο, καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άγνωστοι περίπου στις 05:00 έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος, που βρίσκεται στην οδό Λυσιμαχίας και έβαλαν φωτιά.
Η φωτιά προκάλεσε υλικές φθορές στο εσωτερικό του καταστήματος, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί υπολείμματα από εμπρηστικό μηχανισμό.
