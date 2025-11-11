Φωτιά σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον - Προκλήθηκαν ζημιές

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο ισόγειου πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται κατάστημα με αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση εννιά πυροσβέστες με τρία οχήματα που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο καταστήματος πώλησης αυτοκινήτων, στη συνοικία Παλατιανή, του δήμου Ιλίου Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 11, 2025

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναμένει τα αποτελέσματα της πρώτης προανάκρισης, ενώ όλα δείχνουν πως πρόκειται για εμπρηστική επίθεση. Από τη φωτιά ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα και τέντες από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.