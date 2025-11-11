Φωτιά σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον - Προκλήθηκαν ζημιές
Στο σημείο της φωτιάς έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Υποψίες για εμπρηστική επίθεση
Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο ισόγειου πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται κατάστημα με αυτοκίνητα.
Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση εννιά πυροσβέστες με τρία οχήματα που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναμένει τα αποτελέσματα της πρώτης προανάκρισης, ενώ όλα δείχνουν πως πρόκειται για εμπρηστική επίθεση. Από τη φωτιά ζημιές έχουν υποστεί τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα και τέντες από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.
