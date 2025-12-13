Euroleague: Επίσημο! Ο Πάμπλο Λάσο είναι ο νέος τεχνικός της Αναντολού Εφές

Εποχή… Λάσο στην Εφές, η οποία βρισκόταν σε αναζήτηση προπονητή, μετά την απόλυση του Ιγκόρ Κοσκόσκοφ.

Ο 58χρονος τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά τη Euroleague, καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία, έχοντας κάτσει στον πάγκο των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου και Μπασκόνια. Με τη «βασίλισσα», στην οποία βρέθηκε για 11 χρόνια, κατέκτησε και δύο φορές το τρόπαιο (2015, 2018).

Ο στόχος του στην Αναντολού Εφές, βέβαια, θα είναι τελείως διαφορετικός, καθώς η τουρκική ομάδα, με ρεκόρ 5-10, δείχνει να έχει «εκτροχιαστεί» ούσα στην 18η θέση. Η συμφωνία των δύο πλευρών έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Antrenörlük kariyeri boyunca iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 - 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık.



Welcome Coach! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/fqHFypYZiq — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 13, 2025

