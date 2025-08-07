59 νέα πυροσβεστικά οχήματα στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Κρήτης παραλαμβάνει 59 νέα πυροσβεστικά οχήματα, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», που υλοποιείται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η ενίσχυση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Σώματος με σύγχρονα μέσα.

Η κατανομή των οχημάτων στην Αττική έχει ως εξής:

4 υδροφόρα πυροσβεστικά παντός εδάφους χωρητικότητας 12.000 λίτρων

2 υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας 20.000 λίτρων

3 υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας 1.000 λίτρων

22 οχήματα μεταφοράς προσωπικού

9 οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού

2 βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς υγρών καυσίμων

17 οχήματα 4x4

Τα νέα μέσα ενισχύουν καθοριστικά την ετοιμότητα των τοπικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε πυρκαγιές και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η παραλαβή αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδίου ενίσχυσης του στόλου με πάνω από 1.400 νέα οχήματα έως το 2026, μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη:

«Η ενίσχυση της Αττικής με 59 νέα οχήματα δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση εξοπλισμού. Είναι μια ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια των πολιτών και στην ανθεκτικότητα της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους της εποχής μας.

Οι πυροσβέστες της περιοχής δίνουν καθημερινά μάχη στην πρώτη γραμμή. Η Πολιτεία τους στηρίζει έμπρακτα, με σύγχρονα και αξιόπιστα μέσα, που ενισχύουν την επιχειρησιακή τους ικανότητα και προστατεύουν τη ζωή και το έργο τους.

Μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία, χτίζουμε μια πιο ασφαλή και προετοιμασμένη Περιφέρεια.»

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.