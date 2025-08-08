Παλαιό Φάληρο: Οι πρώτες μέρες της Αλγερινής στη φυλακή – Ζητά τα άλλα δύο παιδιά της

Στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα η μητέρα από την Αλγερία που κατηγορείται για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της, Τζένα, στο Παλαιό Φάληρο.

Η γυναίκα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατ’ εξακολούθηση, ενώ, μετά την απολογία της κρίθηκε προφυλακιστέα.

Η 32χρονη δεν έχει φάει τίποτα από τη στιγμή που εισήχθη στο κατάστημα κράτησης, πίνει ελάχιστο νερό και συζητά διαρκώς για τα άλλα δύο της παιδιά (ένα αγοράκι 5 ετών κι ένα κοριτσάκι 4 ετών), ενώ… ζητά να τα έχει μαζί της εκεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφιμερίδας Espresso.

Η γυναίκα φέρεται να ισχυρίστηκε πως βρισκόταν σε πανικό και δεν άντεχε να δει το παιδί της νεκρό.

«Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει», είπε στον ανακριτή, εξηγώντας ότι θεώρησε πως το κορίτσι είχε πεθάνει, όταν έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο μπάνιο. Αν και φάνηκε αρχικά ψύχραιμη, λύγισε βγαίνοντας από το γραφείο του ανακριτή, λίγο πριν ακούσει την απόφαση για την προφυλάκισή της.

«Νόμιζα πως ήταν νεκρή»

Στην απολογία της, που κράτησε περίπου επτά ώρες, η κατηγορούμενη περιέγραψε ότι το παιδί παρουσίασε σπασμούς ενώ έκαναν μπάνιο. Όταν, όπως υποστήριξε, η μικρή δεν επανήλθε μετά τη δεύτερη λιποθυμία, πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να πάει στη θάλασσα.

«Δεν άντεξα να γυρίσω να κοιτάξω το παιδί. Το άφησα και μπήκα στη θάλασσα», φέρεται να είπε για τη μοιραία στιγμή στην παραλία του Φαλήρου.

Ακόμη, περιέγραψε με λεπτομέρειες τις κινήσεις της πριν και μετά το τραγικό περιστατικό, κάποιες από τις οποίες έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας όπως η επίσκεψη στο περίπτερο και η άφιξη στην παραλία με το τραμ.

Η απάντηση για την απόπειρα διαφυγής

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην πρόθεση που είχε να φύγει από τη χώρα, δύο ημέρες μετά την πράξη. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, η κατηγορούμενη απάντησε ότι «φοβήθηκα», παραδεχόμενη πως επικοινώνησε τόσο με την αλγερινή πρεσβεία, όσο και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Στην απολογία της, στην οποία υπήρχε και διερμηνέας, μίλησε και για την κακοποίηση που έχει υποστεί από τον πατέρα των παιδιών της, αλλά όπως φαίνεται ήταν προετοιμασμένη για την προφυλάκιση της.

Την ίδια ώρα οι Αρχές βρίσκονται σε αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων στα κατασχεμένα ρούχα και αντικείμενα της 32χρονης που βρέθηκαν από την Ασφάλεια πεταμένα σε θάμνους, σε κοντινή απόσταση από την οικία της κατηγορούμενης, αλλά και τα αποτελέσματα από την ανάλυση του κινητού της τηλεφώνου.

Τα σημαντικά ευρήματα

Πέρα του φορέματος που φρόντισε να πετάξει, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα χάπια πρεγκαμπαλίνης που βρέθηκαν, εν αναμονή πάντα και των τοξικολογικών εξετάσεων στο παιδί, όπως και η βούρτσα μαλλιών της γυναίκας, που επίσης πέταξε που θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, μήπως έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιο περιστατικό κακοποίησης ή την απέρριψε για να εξαφανίσει εντελώς το DNA της.

Στην σπουδή που έδειξε μετά το έγκλημα να εξαφανίσει τα πειστήρια, συμπεριλαμβάνεται και η απόρριψη του εισιτηρίου του τραμ, με το οποίο κατέβηκε το μοιραίο βράδυ με τα παιδιά της στην παραλία.

