Ένας μήνας από την εφαρμογή της αναστολής ασύλου: Σε 30 μέρες 913 παράνομοι μετανάστες

Μετανάστες στο λιμάνι του Λαυρίου προερχόμενοι από τη νότια Κρήτη, με τελικό προορισμό το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μαλακάσας, 10 Ιουλίου 2025

Απτά αποτελέσματα φαίνεται ότι είχε η νέα πολιτική στο μεταναστευτικό, καθώς για 10η μέρα καταγράφηκαν μηδενικές ροές από την Λιβύη, ενώ αισθητά μειωμένες είναι ροές γενικότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου υπήρξε η κορύφωση ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη φθάνοντας τις 2.711 παράνομες αφίξεις σε μόλις μία βδομάδα εκ των οποίων οι 900 σε μόλις μία ημέρα.

Η τροπολογία αναστολής ασύλου κατατέθηκε στις 9 Ιουλιου με έναρξη ισχυος από την ημέρα κατάθεσης της και σήμερα κλείνει σχεδόν ένα μήνα σε ισχύ. Σε αυτόν τον μήνα συνολικά από τη Λιβυη μπήκαν παράνομα 913 άτομα. Όσοι δηλαδή μπήκαν μέσα σε μια μέρα πριν την ψήφιση της τροπολογίας μπήκαν σε ένα ολόκληρο μήνα μετά την ψήφιση της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλον αυτόν το μήνα τις μισές τουλάχιστον μέρες υπήρχε άπνοια και ιδανικές συνθήκες για ταξίδι ενώ η βασική ροή των 913 ατόμων παρατηρήθηκε τις πρώτες μέρες όταν δεν είχε γίνει γνωστή η σκληρή στάση που ακολουθεί η Ελλάδα.

Όπως σημείωναν κυβερνητικά στελέχη, το σαφές μήνυμα που μεταφέρθηκε στους μετανάστες στη Λιβύη ότι αναστέλλεται το άσυλο τους και πλέον δεν είναι φιλοξενούμενοι στις δομές αλλά σε καθεστώς κράτησης σε συνδυασμό με τη διπλωματία με την ανατολική Λιβύη είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ροών.

Τα νεότερα στοιχεία

Μάλιστα τις τελευταίες 10 ημέρες καταγράφονται μηδενικές ροές από τη Λιβύη, ενώ σήμερα στην Κρήτη δεν υπάρχει κανένας παράνομος μετανάστης και το σύνολο των 913 που εισήλθαν βρίσκονται στα ΠΡΟΚΕΚΑ ή σε κλειστές δομές του υπουργείου μετανάστευσης σε καθεστώς κράτησης. Επίσης, στο σύνολο αυτών έχουν εκδοθεί πράξεις απέλασης.

Στελέχη του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ξεκαθάριζαν ότι «προφανώς δεν υπάρχει εφησυχασμός καθώς τα κυκλώματα των λάθροδιακινητών συχνά αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για νέα ενδεχόμενη επιθετική κίνηση αλλά στον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου αποδεικνύεται ότι η αναστολή ασύλου ήταν επιτακτική και η Ελλάδα να απέδειξε ότι ξέρει να αντιδρά απέναντι στα κυκλώματα και να παίρνει δραστικά μέτρα όταν κρίνετε απαραίτητο όπως και το 2020 στον Έβρο».

