Με μέτρο και ουσία: Το κρασί γίνεται κομμάτι της ζωής μας όταν το απολαμβάνουμε συνειδητά

Υπάρχει ένας και μόνο τρόπος να απολαμβάνουμε το κρασί.

Newsbomb

Με μέτρο και ουσία: Το κρασί γίνεται κομμάτι της ζωής μας όταν το απολαμβάνουμε συνειδητά
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Και αυτός δεν είναι μέσω της υπερβολικής ή επιπόλαιης κατανάλωσης, αλλά ως μέρος μιας ισορροπημένης καθημερινότητας και μιας κουλτούρας που εστιάζει στη γεύση, την παρέα γύρω από το τραπέζι και το μέτρο. Γιατί το κρασί δεν είναι απλώς ποτό. Είναι πολιτισμός, ταυτότητα και στάση ζωής.

Η σύγχρονη φιλοσοφία της υπεύθυνης κατανάλωσης δεν έχει στόχο να μας απομακρύνει από την απόλαυση, αλλά να μας φέρει πιο κοντά σε αυτήν. Το διεθνές κίνημα Wine in Moderation, το οποίο υποστηρίζεται από την ελληνική οινική κοινότητα, προωθεί ακριβώς αυτή τη λογική: Το κρασί έχει θέση στη ζωή μας όταν εντάσσεται με επίγνωση, ισορροπία και σεβασμό προς τον εαυτό μας και τους άλλους.

Η αρχή του Less is Better είναι απλή, αλλά ουσιαστική: Λιγότερο κρασί, αλλά με καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη σημασία, περισσότερη απόλαυση. Επιλέγουμε προσεκτικά τι πίνουμε, γνωρίζουμε την προέλευσή του, επιλέγουμε κρασιά με ταυτότητα. Αναγνωρίζουμε το «πότε» και το «πόσο». Και τελικά, δημιουργούμε χώρο για το κρασί μέσα σε ένα υγιές και ουσιαστικό πλαίσιο.

finallogothatswine.jpg

Οι ελληνικοί Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακοί οίνοι είναι ιδανικοί πρεσβευτές αυτής της φιλοσοφίας. Είναι κρασιά που εκφράζουν τόπο, παράδοση, φροντίδα και ποιότητα. Κρασιά που δεν πίνουμε απλώς για να συνοδεύσουμε τη στιγμή, αλλά που γίνονται αφορμή να τη ζήσουμε, να τη βιώσουμε συνειδητά. Από τη στιγμή χαλάρωσης μετά τη δουλειά, μέχρι το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι, κάθε περίσταση γίνεται σημαντική όταν της δίνουμε αξία.

Η υπεύθυνη κατανάλωση είναι ζήτημα πληροφόρησης και επιλογής. Πίνοντας ένα ποτήρι Ξινόμαυρο Π.Ο.Π. Νάουσα ή από τα χαρμάνια του στις ζώνες Π.Ο.Π. Γουμένισσα και Π.Ο.Π. Ραψάνη με ένα συνοδευτικό πιάτο, όπως μια ποικιλία αλλαντικών, ή επιλέγοντας μια Μαλαγουζιά Π.Γ.Ε. Στερεά Ελλάδα με ένα πλατό τυριών, είτε στο σπίτι μας με καλή παρέα είτε σε ένα wine bar, δίνουμε σημασία στη στιγμή μέσα από την ποιότητα και την πρόθεση. Δεν επιλέγουμε απλώς ένα ποτό, επιλέγουμε τον τρόπο που θέλουμε να απολαμβάνουμε. Δεν χρειάζεται υπερβολή, χρειάζεται επίγνωση.

Στο καθημερινό τραπέζι, η θέση του κρασιού είναι πιο ουσιαστική όταν επιλεχθεί να συνοδεύσει το φαγητό, τηρώντας το μέτρο. Ένα ποτήρι κρασί, όπως ένα Σαββατιανό Π.Γ.Ε. Αττική ή ένα Ασύρτικο Π.Ο.Π. Σαντορίνη ή Π.Γ.Ε. Κυκλάδες, δίπλα στο φαγητό μας, ενισχύει τη γεύση, τονώνει τη συζήτηση και δίνει αξία στην απλότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιαίτερες περιστάσεις: Οι Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. οίνοι γίνονται σύμμαχοι μιας ποιοτικής εμπειρίας που βασίζεται όχι στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα.

Η απόλαυση του κρασιού με μέτρο δεν στερεί, αλλά ενισχύει την εμπειρία. Φέρνει ισορροπία, ποιότητα και ουσία στην καθημερινή ζωή. Μας επιτρέπει να δημιουργούμε μαζί του μία σχέση που βασίζεται στον σεβασμό: Προς τον εαυτό μας, προς το κοινωνικό σύνολο και προς τον πολιτισμό που εκπροσωπεί.

That’s wine. That’s why!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Γνωστός TikToker δολοφόνησε φίλο του για χρέος 31.000 ευρώ - Η γυναίκα... δόλωμα και η παγίδα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Τι συνέβη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης του Παυλίνας -«Ένιωσα τι θα πει απώλεια»

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Ο Αλέξης Τσίπρας θα λείψει σε 17.000 βαρυποινίτες που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του»

13:01ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

«Ταύροι» οι διεθνείς οίκοι για τις αμερικανικές μετοχές

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Γιατί αποκλείονται 13ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη

12:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: «Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων»

12:42WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Γιατί πρέπει να βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

12:38WHAT THE FACT

Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Συμφωνία για Μανέ - Υπογράφει άμεσα αλλά καθυστερεί η ένταξή του

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τέσσερις δημοσιογράφοι μεταξύ των 15 νεκρών από ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ολοκληρώθηκαν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία

12:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλέονασμα 2,1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το πρώτο επτάμηνο του 2025

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Τι συνέβη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε νεκρός στα 68 μέτρα στη θάλασσα ο Τούρκος επιχειρηματίας μετά από 19 μέρες

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

12:42WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Γιατί πρέπει να βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από 15 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης του Παυλίνας -«Ένιωσα τι θα πει απώλεια»

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους» - Πότε θα γίνει η κηδεία της

12:38WHAT THE FACT

Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς Λαβρόφ με δημοσιογράφο του NBC: «Σκοτώσατε 50.000 αμάχους» -«Να είστε έντιμη»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ