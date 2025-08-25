Με μέτρο και ουσία: Το κρασί γίνεται κομμάτι της ζωής μας όταν το απολαμβάνουμε συνειδητά

Και αυτός δεν είναι μέσω της υπερβολικής ή επιπόλαιης κατανάλωσης, αλλά ως μέρος μιας ισορροπημένης καθημερινότητας και μιας κουλτούρας που εστιάζει στη γεύση, την παρέα γύρω από το τραπέζι και το μέτρο. Γιατί το κρασί δεν είναι απλώς ποτό. Είναι πολιτισμός, ταυτότητα και στάση ζωής.

Η σύγχρονη φιλοσοφία της υπεύθυνης κατανάλωσης δεν έχει στόχο να μας απομακρύνει από την απόλαυση, αλλά να μας φέρει πιο κοντά σε αυτήν. Το διεθνές κίνημα Wine in Moderation, το οποίο υποστηρίζεται από την ελληνική οινική κοινότητα, προωθεί ακριβώς αυτή τη λογική: Το κρασί έχει θέση στη ζωή μας όταν εντάσσεται με επίγνωση, ισορροπία και σεβασμό προς τον εαυτό μας και τους άλλους.

Η αρχή του Less is Better είναι απλή, αλλά ουσιαστική: Λιγότερο κρασί, αλλά με καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη σημασία, περισσότερη απόλαυση. Επιλέγουμε προσεκτικά τι πίνουμε, γνωρίζουμε την προέλευσή του, επιλέγουμε κρασιά με ταυτότητα. Αναγνωρίζουμε το «πότε» και το «πόσο». Και τελικά, δημιουργούμε χώρο για το κρασί μέσα σε ένα υγιές και ουσιαστικό πλαίσιο.

Οι ελληνικοί Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακοί οίνοι είναι ιδανικοί πρεσβευτές αυτής της φιλοσοφίας. Είναι κρασιά που εκφράζουν τόπο, παράδοση, φροντίδα και ποιότητα. Κρασιά που δεν πίνουμε απλώς για να συνοδεύσουμε τη στιγμή, αλλά που γίνονται αφορμή να τη ζήσουμε, να τη βιώσουμε συνειδητά. Από τη στιγμή χαλάρωσης μετά τη δουλειά, μέχρι το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι, κάθε περίσταση γίνεται σημαντική όταν της δίνουμε αξία.

Η υπεύθυνη κατανάλωση είναι ζήτημα πληροφόρησης και επιλογής. Πίνοντας ένα ποτήρι Ξινόμαυρο Π.Ο.Π. Νάουσα ή από τα χαρμάνια του στις ζώνες Π.Ο.Π. Γουμένισσα και Π.Ο.Π. Ραψάνη με ένα συνοδευτικό πιάτο, όπως μια ποικιλία αλλαντικών, ή επιλέγοντας μια Μαλαγουζιά Π.Γ.Ε. Στερεά Ελλάδα με ένα πλατό τυριών, είτε στο σπίτι μας με καλή παρέα είτε σε ένα wine bar, δίνουμε σημασία στη στιγμή μέσα από την ποιότητα και την πρόθεση. Δεν επιλέγουμε απλώς ένα ποτό, επιλέγουμε τον τρόπο που θέλουμε να απολαμβάνουμε. Δεν χρειάζεται υπερβολή, χρειάζεται επίγνωση.

Στο καθημερινό τραπέζι, η θέση του κρασιού είναι πιο ουσιαστική όταν επιλεχθεί να συνοδεύσει το φαγητό, τηρώντας το μέτρο. Ένα ποτήρι κρασί, όπως ένα Σαββατιανό Π.Γ.Ε. Αττική ή ένα Ασύρτικο Π.Ο.Π. Σαντορίνη ή Π.Γ.Ε. Κυκλάδες, δίπλα στο φαγητό μας, ενισχύει τη γεύση, τονώνει τη συζήτηση και δίνει αξία στην απλότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιαίτερες περιστάσεις: Οι Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. οίνοι γίνονται σύμμαχοι μιας ποιοτικής εμπειρίας που βασίζεται όχι στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα.

Η απόλαυση του κρασιού με μέτρο δεν στερεί, αλλά ενισχύει την εμπειρία. Φέρνει ισορροπία, ποιότητα και ουσία στην καθημερινή ζωή. Μας επιτρέπει να δημιουργούμε μαζί του μία σχέση που βασίζεται στον σεβασμό: Προς τον εαυτό μας, προς το κοινωνικό σύνολο και προς τον πολιτισμό που εκπροσωπεί.

That’s wine. That’s why!