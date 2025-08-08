Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο - Ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ τα θύματα

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Σαρακήνικο της Μήλου με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του miloslife.gr, πρόκειται για ένα ζεύγος τουριστών από το Βιετνάμ.

Το άτυχο ζευγάρι ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών και βρισκόταν στη Μήλο για διακοπές με γκρουπ. Είχαν έρθει με κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα και πήγαν εκδρομή στο Σαρακήνικο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει, με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη και των δύο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από σκάφος ιδιώτη ενώ ο άνδρας από ιδιώτη δύτη.

Μετά την ανάσυρσή τους οι σοροί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του νησιού όπου διαπιστώθηκαν οι θάνατοί τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο: