Σπανοπούλου κατά Ακρίτα για τη δημοσιογράφο που αυτοπυρπολήθηκε στο Ζάππειο

Κριτική από την Ελένη Σπανοπούλου δέχτηκε η Έλενα Ακρίτα για τους ισχυρισμούς της σχετικά με την δημοσιογράφου Αύρα Γρηγορίου, που αυτοπυρπολήθηκε στο Ζάππειο.

Τη θέση του γιου της Αύρας Γρηγορίου, της δημοσιογράφου που αυτοπυρπολήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Ζάππειο, μετέφερε η Ελένη Σπανοπούλου, βαζοντάς τα με την Ελένη Ακρίτα και αποκαθιστώντας όσα διαστρεβλώθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Η Ελένη Σπανοπούλου, διαμέσου της μεταφοράς των λεγόμενων του γιου της αδικοχαμένης δημοσιογράφου, απάντησε στις ανακρίβειες που κυκλοφόρησαν σχετικά με τον θάνατό της και ζητά να σταματήσει η εκμετάλλευση μιας τόσο προσωπικής τραγωδίας. Επιπλέον κάνει αναφορά και στην έντονη αντίδραση της Έλενας Ακρίτα, η οποία την επέκρινε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η δημοσιογράφος Αύρα Γρηγορίου αυτοπυρπολήθηκε στο Ζάππειο την Τετάρτη 30 Ιουλίου.

«Η Μητέρα μου ούτε πεινούσε, ούτε άνεργη υπήρξε ποτέ, ούτε άστεγη! Σταματήστε αυτά τα απίστευτα ψεύδη, που αγγίζουν τα όρια της χυδαιότητας.Η, τουλάχιστον επανορθώστε, όσοι παρασυρθήκατε, από μια πληροφορία, που δεν διασταυρώθηκε ποτέ , ούτε καν από τους συναδέλφους της, όταν το έμαθαν», αναφέρει ο γιος της Αύρας Γρηγορίου.

Οι δηλώσεις της Έλενας Ακρίτα για την Αύρα Γρηγορίου προκάλεσαν την απάντηση της Ελένης Σπανοπούλου. INTIME.

«Λάθος άνθρωπο στη λάθος θέση» αποκάλεσε την Ελένα Ακρίτα η Ελένη Σπανοπούλου, αναφέροντας ότι είναι «δυστυχώς ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ & δυστυχέστερα πληρωμένη από τους φόρους μας γι' αυτό», συμπληρώνοντας: «Δεν γνωρίζει ούτε τα στοιχειώδη για την ισότητα και τα δικαιώματα, που à la carte υπερασπίζεται, όταν δεν ασχολείται με το να αποκλείει και να βρίζει κάθε διαφωνούντα μαζί της».

