Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου

Απογευματινή: Τι είναι το ψηφιακό ευρώ, πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Ελεύθερος Τύπος: Πακέτο αναδρομικών για 93.000 συνταξιούχους

Η Καθημερινή: Το παράδοξο του απαγορευτικού

Τα Νέα: Και ΣΤΕΛΘ με ελληνική συμμετοχή

