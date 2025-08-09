Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τι είναι το ψηφιακό ευρώ, πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Ελεύθερος Τύπος: Πακέτο αναδρομικών για 93.000 συνταξιούχους

Η Καθημερινή: Το παράδοξο του απαγορευτικού

Τα Νέα: Και ΣΤΕΛΘ με ελληνική συμμετοχή

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η απόγνωση προσωποποιημένη σε εικόνες που σοκάρουν

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σε ύφεση η πυρκαγιά - Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις η Πυροσβεστική

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος το Σάββατο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πόσα μποφόρ θα έχει σήμερα - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Αναφορές ότι εντοπίστηκε γκαζάκι - «Βρέθηκε το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά», λέει ο Πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικής

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκτοξεύτηκε από τον 9ο όροφο και επέζησε – Η συγκλονιστική ιστορία της Βερόνικα - Πώς έγινε το «θαύμα»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού το Σάββατο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Απίστευτη θεωρία για τον σεισμό στον Μαρμαρά: Ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν πάνω από 7 Ρίχτερ

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αθόρυβα προχώρησε σχεδιασμό με «βόμβες», μεγάλη αύξηση μπάτζετ και τεράστια ενίσχυση

06:36LIFESTYLE

Η ψυχαγωγία γίνεται πολύ πρωινή υπόθεση –Τα κοκόρια του Λιάγκα και η ανατροπή με την ΕΡΤ1

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

06:28ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Τέλος η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ιστορικό διάγγελμα του βασιλιά Κάρολου - Ο λόγος που θα επαναλάβει τα λόγια του παππού του

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κρίσιμο τηλεφώνημα του Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούμπιο και ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «κάδρο» Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος για επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ το 2024

06:12ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» για επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιοχές - Ισχυρή προειδοποίηση μετεωρολόγων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ανέμους

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

LIVE BLOG: Πύρινη κόλαση στην Ανατολική Αττική – Εκτός ελέγχου η φωτιά σε μέτωπο χιλιομέτρων – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη «φωλιά των οργίων» του Επστάιν στο Μανχάταν: Επιστολές και αδημοσίευτες φωτογραφίες «φωτίζουν» την αρρωστημένη δράση του διαβόητου εγκληματία

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

21:25LIFESTYLE

Grand hotel: Μπαίνει στη σειρά και φέρνει μεγάλες ανατροπές

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της από την 1η ΥΠΕ Αττικής

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

