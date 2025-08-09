Απαγορευτικό απόπλου: Πώς εκδίδεται και τι ισχύει για το μέτρο που θεσπίστηκε τη δεκαετία του '70

Το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου «λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών» εισήχθη για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του ’60, μετά τη ναυτική τραγωδία του πλοίου «Ηράκλειον» στη νησίδα Φαλκονέρα τον Δεκέμβριο του 1966, όταν φορτηγό, λόγω θαλασσοταραχής, μετακινήθηκε στο γκαράζ του πλοίου και προσέκρουσε στην μπουκαπόρτα προκαλώντας εισροή υδάτων, παρασύροντας στον βυθό της θάλασσας 250 άτομα.

Σήμερα, τις προϋποθέσεις έκδοσης απαγορευτικού ή τις «Ενέργειες λιμενικών Αρχών σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών» προσδιορίζει το «Εγχειρίδιο ασφάλειας ναυσιπλοΐας» με βάση προεδρικό διάταγμα του 1994, που τροποποίησε προηγούμενο προεδρικό διάταγμα του 1973. Σε αυτό προβλέπονται οι οδηγίες για την απαγόρευση του απόπλου των ελληνικών πλοίων, καθώς και αυτών υπό ξένη σημαία τα οποία εκτελούν ενδομεταφορές, γράφει η εφημερίδα «Η Καθημερινή».

Οι λιμενικές αρχές εσωτερικού, λέει το εγχειρίδιο, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που περιγράφονται στο δελτίο της ΕΜΥ και που αφορά την περιοχή τους, αναστέλλουν τον απόπλου των πλοίων κατά κατηγορίες.

Το απαγορευτικό συνήθως εκδίδεται όταν οι άνεμοι φτάνουν στα 7 με 8 μποφόρ και ανάλογα με την περιοχή και το μέγεθος του πλοίου. Η ακριβής ένταση του ανέμου που προκαλεί απαγορευτικό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις οδηγίες των λιμενικών αρχών και τις τοπικές συνθήκες. Επίσης, μικρότερα σκάφη μπορεί να έχουν απαγορευτικό απόπλου σε μικρότερη ένταση ανέμου από τα μεγαλύτερα πλοία. Τα πλοία στις γραμμές της Αδριατικής πλέουν κατά την κρίση του καπετάνιου και τα μεγάλα των γραμμών της Κρήτης σε περίπτωση πολύ έντονων τοπικών ανέμων μπορούν να πάρουν απόπλου εφόσον ακολουθήσουν εναλλακτική ρότα για να αποφύγουν τις εντονότερες καιρικές συνθήκες.

Είναι ίσως χαρακτηριστικό το κατά πόσον οι σημερινές συνθήκες έχουν ξεπεράσει την πραγματικότητα που αντιμετώπισε το 1994 ο νομοθέτης, ότι ως μεγάλα πλοία προσδιορίζονται αυτά που έχουν μήκος πάνω από 75 μέτρα, όταν αυτή τη στιγμή στις γραμμές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου και σε κάποιες περιπτώσεις στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα υπάρχουν πλοία που ξεπερνούν τα 200 μέτρα.

Ξεκαθαρίζεται ότι τα μέτρα αυτά έχουν στόχο να προστατεύσουν την ασφάλεια των δρομολογίων και να διασφαλίσουν ότι δεν θα ταλαιπωρηθούν οι επιβάτες. Διότι μπορεί ένα πλοίο 200 μέτρων να μπορεί να ταξιδέψει με ασφάλεια με ανέμους εννέα ή και δέκα μποφόρ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το ταξίδι για τους επιβάτες δεν θα είναι μια μικρή περιπέτεια.

Διαβάστε επίσης