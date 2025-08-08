Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από τους μετεωρολόγους - Έντονα μελτέμια μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο

Δυσμενείς θα παραμείνουν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως και αργά το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, ενώ αναμένεται μικρή βελτίωση τις νυχτερινές ώρες.

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025, ενώ στη συνέχεια τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7-8 μποφόρ).

Δείτε τους χάρτες του meteo με τις ριπές ανέμου την Παρασκευή και το Σάββατο:

meteo.gr

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Για ενισχυμένους ανέμους έως και 8 μποφόρ, μέχρι την Κυριακή (10/8) κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής υπάρχει μικρή εξασθένηση των ανέμων στο Αιγαίο, ωστόσο το Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα υπάρχουν τα 7 με 8 μποφόρ σε όλο το Κεντρικό και το Νότιο Αιγαίο.», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ισχυρούς ανέμους μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για την πορεία των ανέμων τα επόμενα 24ωρα, ενω επισημαίνει οι θυελλώδεις άνεμοι με αυξομειώσεις θα διατηρηθούν μέχρι την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

Ο καιρός αύριο (9/8)

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται το Σάββατο (9/8) στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, χωρίς η θερμοκρασία να σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Πιο αναλυτικά:

Για το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 36 βαθμούς), 24 έως 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 24 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 24 έως 39 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 23 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

