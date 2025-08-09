Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το καταμαράν Flying Cat 3 παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες.

Οι 340 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης