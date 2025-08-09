Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν δεν θα ταξιδέψουν

Μετά από περίπου μια ώρα διαπραγματεύσεων με τα στελέχη του Λιμενικού αποχώρησαν από το σημείο

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν δεν θα ταξιδέψουν
INTIME - Φωτ. αρχείου
Μπορεί η κατάσταση με τα δρομολόγια των πλοίων να έχει εξομαλυνθεί μετά το χθεσινό χάος με το απαγορευτικό απόπλου, αλλά η ένταση δεν έχει κοπάσει.

Για πάνω από 100 επιβάτες με προορισμό τη Νάξο συνεχίστηκε και σήμερα η ταλαιπωρία στα λιμάνια, παρά την άρση του απαγορευτικού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αν και τα δρομολόγια φεύγουν κανονικά από τα λιμάνια της χώρας, υπήρξε καθυστέρηση μίας ώρας σήμερα το πρωί στο δρομολόγιο της Νάξου, καθώς οι επιβάτες που ήταν να φύγουν χθες και δεν έφυγαν τελικά ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου.

Τι συνέβη

Πιο συγκεκριμένα, στις 6:45 το πρωί περισσότεροι από εκατό επιβάτες, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους εισιτήρια με χθεσινή ημερομηνία και δεν έφυγαν χθες λόγω του απαγορευτικό απόπλου, ενημερώθηκαν από την ακτοπλοϊκή εταιρεία πως θα αναχωρήσουν με το σημερινό πλοίο την ίδια ώρα.

Πήγαν στο πλοίο, αλλά ενημερώθηκαν από το πλήρωμα ότι δεν θα ταξιδέψουν ούτε και σήμερα, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να ανεβούν στον καταπέλτη του πλοίου και να καθυστερήσουν για 1 ώρα τον απόπλου.

Ωστόσο, μετά από περίπου μια ώρα διαπραγματεύσεων με τα στελέχη του Λιμενικού αποχώρησαν από το σημείο και φυσικά επικοινώνησαν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να μάθουν αν και πότε θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους.

«Εμείς που έχουμε πληρώσει, είμαστε καθόλα νόμιμοι, έχουμε τα αμάξια μας, έχουμε τα εισιτήριά μας, έχουμε ακριβοπληρώσει και καταλύματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε», διερωτήθηκε μία επιβάτης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ένας άλλος επιβάτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ερχόμαστε εδώ και όχι απλά μας διώχνουν και μας λένε φύγετε, αλλά όταν πηγαίνουμε να ρωτήσουμε και μας λένε τα εισιτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο».

