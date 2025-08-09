Δάσος της Δαδιάς: Τα μικρόπουλα επιστρέφουν στις φωλιές τους

Τα μικρόπουλα ήταν από τα πρώτα θύματα της μεγάλης πυρκαγιάς του 2023, καθώς η καταστροφή της δασικής κάλυψης σήμανε την απώλεια των φυσικών τους καταφυγίων. Με το πέρασμα του χρόνου, τα δέντρα που κάηκαν καταρρέουν, κόβονται ή απομακρύνονται, γεγονός που επιδεινώνει τη στέρηση κατάλληλων θέσεων για φώλιασμα, ιδιαίτερα σε είδη που εξαρτώνται από κουφάλες και κοιλότητες.

Ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη για ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών, η ομάδα της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης προχώρησε στην εγκατάσταση τεχνητών φωλιών και ταΐστρων, παρέχοντας εναλλακτικούς χώρους αναπαραγωγής και πηγές τροφής, κρίσιμο μέτρο ειδικά για τους χειμερινούς μήνες, όταν η διαθεσιμότητα εντόμων μειώνεται αισθητά σύμφωνα με το e-evros.gr.

Την άνοιξη του 2024, δηλαδή κατά την πρώτη αναπαραγωγική περίοδο μετά την πυρκαγιά, τοποθετήθηκαν τεχνητές φωλιές σε καμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς. Ωστόσο, η αρχική ανταπόκριση των μικροπούλων ήταν περιορισμένη, με μόλις ένα ζευγάρι γαλαζοπαπαδίτσες (Cyanistes caeruleus) να επιλέγει μία από τις φωλιές για αναπαραγωγή στοιχείο που φανέρωνε τη σοβαρή υποβάθμιση του οικοσυστήματος.

Φέτος, όμως, παρατηρήθηκε σημαντική θετική μεταβολή. Σύμφωνα με την Εταιρεία, κατά την πρόσφατη αναπαραγωγική περίοδο, καταγράφηκε σαφώς αυξημένη χρήση των φωλιών. Από τις 88 που είχαν τοποθετηθεί:

22 φωλιές χρησιμοποιήθηκαν από μικρόπουλα

Σε 17 εξ αυτών σημειώθηκε επιτυχής αναπαραγωγή

Οι καλόγεροι (Parus major) αναδείχθηκαν ως το είδος με τη μεγαλύτερη παρουσία, με 18 συνολικές αναπαραγωγές. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι σε μία περίπτωση παρατηρήθηκε δύο φορές αναπαραγωγή στην ίδια φωλιά, μέσα στην ίδια περίοδο – ένα φαινόμενο σπάνιο, που ενισχύει την εικόνα της καταλληλότητας του τεχνητού καταφυγίου.

Η προσπάθεια συνεχίζεται, με σταθερή παρακολούθηση τόσο των φωλιών όσο και των ταϊστρών. Παράλληλα, πραγματοποιείται λεπτομερής καταγραφή των πληθυσμιακών τάσεων στα μικρόπουλα, στοχεύοντας στην αξιολόγηση της πορείας αποκατάστασης της τοπικής ορνιθοπανίδας σε βάθος χρόνου.

Τα μικρόπουλα είναι μια από τις ομάδες πανίδας που επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά του 2023, καθώς τα καμένα δέντρα χάνονται με την πάροδο του χρόνου αφού σπάνε, υλοτομούνται ή ξεριζώνονται, οδηγώντας σε ταχεία απώλεια των διαθέσιμων χώρων φωλιάσματος μετά τη φωτιά για πολλά είδη.

Μια άμεση αντίδραση της ομάδας της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, ήταν να τοποθετηθούν ξύλινες φωλιές και ταΐστρες για μικρόπουλα ώστε να βρουν χώρο για φωλιά και τροφή ειδικά τον χειμώνα που δεν έχει πολλά έντομα.

Κατά την πρώτη αναπαραγωγική περίοδο μετά την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε καμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς (άνοιξη 2024), καταγράφηκε ελάχιστη χρήση με μία μόνο φωλιά να χρησιμοποιείται από ζευγάρι γαλαζοπαπαδίτσας (Cyanistes caeruleus)!

Σύμφωνα με την Εταιρεία Βιοποικιλότητας Θράκης, κατά τη φετινή αναπαραγωγική περίοδο καταγράφηκε σημαντική αύξηση της χρήσης των φωλιών από μικρόπουλα, σε σύγκριση με πέρυσι. Από τις 88 τεχνητές φωλιές που τοποθετήθηκαν την άνοιξη του 2024:

22 φωλιές χρησιμοποιήθηκαν από μικρόπουλα

Σε 17 από αυτές πραγματοποιήθηκε επιτυχής αναπαραγωγή

Πέρυσι, κατά την πρώτη αναπαραγωγική περίοδο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είχε καταγραφεί μόνο μία χρήση φωλιάς από ένα ζευγάρι γαλαζοπαπαδίτσας (Cyanistes caeruleus), γεγονός που υπογράμμιζε τη σοβαρότητα της οικολογικής ζημιάς.

Οι καλόγεροι (Parus major) ήταν οι πιο συχνοί χρήστες των φωλιών, με 18 συνολικές αναπαραγωγές, ενώ σε μία περίπτωση παρατηρήθηκε διπλή αναπαραγωγή στην ίδια φωλιά την ίδια περίοδο — κάτι σπάνιο και εντυπωσιακό, που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα του χώρου και της φωλιάς.

Παράλληλα, συνεχίζεται η παρακολούθηση των φωλιών και των ταϊστρών, ενώ υλοποιείται συστηματική καταγραφή των πληθυσμών μικρόπουλων, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της αποκατάστασης της τοπικής ορνιθοπανίδας.