Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στους άνω Καρυώτες Σαμοθράκης

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112 


Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου σε δασική έκταση στους άνω Καρυώτες Σαμοθράκης.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 20:00 ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στους Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά μαίνεται μεταξύ άνω και κάτω Καρύωτες ενώ το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο.

Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Πηγή Φωτογραφιών: Πυρκαγιά ενημέρωση/Facebook

