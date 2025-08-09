Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στους άνω Καρυώτες Σαμοθράκης
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112
Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου σε δασική έκταση στους άνω Καρυώτες Σαμοθράκης.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 20:00 ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στους Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά μαίνεται μεταξύ άνω και κάτω Καρύωτες ενώ το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο.
Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Πηγή Φωτογραφιών: Πυρκαγιά ενημέρωση/Facebook
