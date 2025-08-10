Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τώρα στη λεωφόρο Μεσογείων - Πού κλείνει

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, σήμερα 10-08-2025 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 12.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αθηναίων, στο ύψος του ο.α. 85, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.