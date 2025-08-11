Είναι πολλά τα λεφτά! 25 εκατομμύρια ευρώ κληρώνει το ΤΖΟΚΕΡ αύριο στις 22:00

Ζαλίζει το έπαθλο που δίνει το ΤΖΟΚΕΡ, καθώς μετά από 43 συνεχόμενα τζακ ποτ, έχουν συγκεντρωθεί 25 εκατομμύρια ευρώ και περιμένουν έναν ή περισσότερους μεγάλους νικητές στην αυριανή κλήρωση.

Το ενδιαφέρον για το επικό έπαθλο του ΤΖΟΚΕΡ είναι ιδιαίτερα εμφανές στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, τα οποία επισκέπτεται πλήθος παικτών για να καταθέσουν τα δελτία τους. «Παρά το καλοκαιρινό κλίμα και το γεγονός ότι πολύς κόσμος λείπει για διακοπές, η κίνηση παραμένει έντονη στο κατάστημά μας, καθώς το εντυπωσιακό έπαθλο των 25 εκατομμυρίων ευρώ μαγνητίζει το ενδιαφέρον του κόσμου», σημειώνει η Εύη Ζάρρα, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στην Καρδίτσα.

Εύη Ζάρρα, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στην Καρδίτσα

Συμμετοχή στη κλήρωση μέσω ομαδικών δελτίων

Με το έπαθλο των 25 εκατομμυρίων ως στόχο, πολλοί επιλέγουν τα ομαδικά δελτία για να συμμετάσχουν στην κλήρωση, τα οποία μπορεί κανείς να βρει, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ, όσο και μέσω διαδικτύου.

«Οι παίκτες έχουν πλέον εξοικειωθεί με τα ομαδικά δελτία και, ειδικά στα πολύ υψηλά τζακ ποτ, πολλοί τα επιλέγουν. Με αυτόν τον τρόπο μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση και αυξάνουν τις πιθανότητες να κερδίσουν. Στα πρακτορεία ΟΠΑΠ διατίθενται έτοιμα, προσυμπληρωμένα ομαδικά δελτία με περισσότερες επιλογές αριθμών. Μάλιστα, αρκετοί παίκτες έρχονται με φίλους και καταθέτουν δελτία με αριθμούς που έχουν διαλέξει οι ίδιοι», τονίζει η κα. Ζάρρα.

Τυχερά 5άρια στη δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού

Εκτός από το γιγαντιαίο τζακ ποτ των 25 εκατ. ευρώ, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ διεκδικούν σταθερά και τα έπαθλα της δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι παίκτες που μαντεύουν σωστά 5 αριθμούς κερδίζουν έπαθλα των 100.000 ευρώ.

Η κλήρωση για το mega τζακ ποτ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, στις 22:00, και όσοι επιθυμούν μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

