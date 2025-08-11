Επικίνδυνη καταδίωξη στο Ρέθυμνο: Άνδρας πέταξε την καραμπίνα του και προσπάθησε να διαφύγει

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα της Κυριακής 10 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή των Ακουμίων. Κατά τη διάρκεια περιπολίας, όχημα αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα ελέγχου και διέφυγε, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των θηροφυλάκων.

Στις 05:00 το πρωί, οι θηροφύλακες εντόπισαν το όχημα και έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως ο οδηγός επιτάχυνε και διέφυγε. Λίγο αργότερα, το πλήρωμα κατάφερε να το προσεγγίσει και να το ακινητοποιήσει. Στον έλεγχο εντοπίστηκε χρησιμοποιημένο φυσίγγιο στο όχημα, ενώ στο αρχικό σημείο βρέθηκε καραμπίνα γεμάτη με δύο φυσίγγια στη θαλάμη και ένα ακόμη πεταμένο στο έδαφος.

Διαπιστώθηκε ότι είχε αφαιρεθεί ο μειωτήρας από τη θαλάμη, ενώ ο οδηγός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 800 ευρώ για απείθεια, παράνομη μεταφορά όπλου και μετατροπή όπλου.