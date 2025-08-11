Τραγωδία στο Ηράκλειο: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 55χρονος στη θάλασσα

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου καθώς 55χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.

Άμεσα στο σημείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και παροχή πρώτων βοηθειών σύμφωνα με το neakriti.gr. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί και ιατροδικαστική εξέταση.