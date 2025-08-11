Φωτιά τώρα στην Ξάνθη – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε δασική έκταση σημειώθηκε λίγο πριν τις από τις 23:00 της Δευτέρας (11/08) κοντά στα Κιμμέρια του Δήμου Ξάνθης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και έγινε άμεσα ορατή μέσα στη νύχτα, στην περιοχή πάνω από το Τζαμί του οικισμού του Δήμου Ξάνθης.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα.