Σε εξέλιξη η φωτιά στα Σταμνά – Καίει μία «ανάσα» μακριά από τα σπίτια

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και στα Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το «112» κάλεσε του πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή.

Το μήνυμα κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.