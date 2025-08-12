Φωτιά στη Χίο: Φλόγες κινούνται προς το κάστρο της Βολισσού

Μαίνεται η πυρκαγιά στο νησί της Χίου, με τις φλόγες να κινούνται προς το κάστρο της Βολισσού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ποταμιάς Χίου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχειρούν τέσσερα εναέρια πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Κάτοικοι που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Βολισσού μετά το μήνυμα του 112 συγκεντρώνονται στη διασταύρωση που οδηγεί προς το Μάναγρο.

Οι συνθήκες είναι δυσμενείς λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σήμερα, η Χίος βρίσκεται στην κατηγορία «πολύ υψηλού κινδύνου» εκδήλωσης πυρκαγιών.

Στη Χίο βρίσκεται καθ’ οδόν ο περιφερειάρχης.

Πηγή: Εφημερίδα Πολίτης