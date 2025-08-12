Αστυνομικός TikToker – «Αποσπασματικές οι συνομιλίες που διέρρευσαν»: Τι απαντά ο δικηγόρος του

Σε μία σειρά από επικοινωνίες, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που προφυλακίστηκε, φαίνεται να αφήνει υπόνοιες για παράνομα έσοδα – Κάνοντας αναφορά για «αποσπασματικές συνομιλίες», ο δικηγόρος του υπογραμμίζει πως η δημοσιοποίηση υλικού της δικογραφίας συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα και επισημαίνει ότι θα κινηθεί νομικά για την αποκάλυψη των υπευθύνων

Αστυνομικός TikToker – «Αποσπασματικές οι συνομιλίες που διέρρευσαν»: Τι απαντά ο δικηγόρος του
Έντονη ήταν η αντίδραση του δικηγόρου του πρώην αστυνομικού και TikToker, μετά τη διαρροή στον Τύπο συνομιλιών που αφορούν τον εντολέα του και στις οποίες φαίνεται να αφήνει υπόνοιες για παράνομα έσοδα.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων: «Αν ήθελα, νομίζεις, δεν θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 ευρώ το μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ».

Ο δικηγόρος του, Θοδωρής Καραγιάννης, μίλησε για «αποσπασματικές συνομιλίες», ενώ, τόνισε πως η δημοσιοποίηση υλικού της δικογραφίας συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα, προαναγγέλλοντας ότι θα κινηθεί νομικά για την αποκάλυψη των υπευθύνων.

Η ανακοίνωση του Θοδωρή Καραγιάννη:

Τις τελευταίες ώρες, αποσπασματικές συνομιλίες, που αποδίδονται στον κ. Μπαταρλή Ευάγγελο, διαρρέουν στα ΜΜΕ και σχετικές αυθαίρετες «ερμηνείες» αυτών διαδέχονται η μία την άλλη.

Αρχικά, μας δημιουργεί εντύπωση, πώς διέρρευσαν αυτές, μετά την απολογία του κατηγορουμένου και ενώ η δικογραφία βρίσκεται στο διαδικαστικό στάδιο της ανάκρισης, η οποία διενεργείται «χωρίς δημοσιότητα» σύμφωνα με του άρ. 241 παρ.1 εδ. α ΚΠΔ.

Μάλιστα, η πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας «τρίτων» πέρα των άμεσα εμπλεκόμενων και η δημοσιοποίηση αυτού σε τρίτα πρόσωπα συνιστά σωρεία ποινικών αδικημάτων. Στην προσπάθεια μας, λοιπόν, να αναζητήσουμε ποιος, έχοντας πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας αποκλειστικά λόγω της ιδιότητας του, παραβίασε κάθε δικονομική αρχή και κανόνα και «προώθησε» το απόρρητο υλικό σε «τρίτους», θα αναφερθούμε αύριο στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Αναφορικά με τις ίδιες τις συνομιλίες: Η εντελώς αποσπασματική αναφορά σε αυτές, χωρίς να συνδέεται με περιστατικά, χωρίς να γνωρίζουμε τη «σχέση» με το συνομιλητή, το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκε και αν αποτελεί ειλικρινή δήλωση ή απλά «συζήτηση χωρίς πραγματικό αντικείμενο» δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο ενοχής. Εξάλλου, αν κάποιος αναγνώσει όλες τις σχετικές συνομιλίες καθίσταται εύκολα σαφές, ότι πολλά από τα στοιχεία, που παρουσιάζονται ως «παράνομα» αναιρούνται - δικαιολογούνται στις ίδιες τις συνομιλίες, όπως ενδεικτικά τα σχετικά χρηματικά ποσά, τα οποία προκύπτει, ότι δηλώθηκαν νομίμως στις αρμόδιες αρχές.

Ο νομοθέτης προστατεύει απόλυτα το απόρρητο το συνομιλιών των πολιτών και απαιτεί αυστηρές δικονομικές – διαδικαστικές προϋποθέσεις για την παραβίαση αυτού, ακριβώς γιατί η αποσπασματική αναπαραγωγή προφορικού λόγου στα πλαίσια προσωπικών συζητήσεων, χωρίς το κατάλληλο «γεγονοτικό υπόβαθρο», θα μπορούσε να καταστήσει τον καθένα ύποπτο τέλεσης πράξεων.

ΤΕΛΟΣ, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, πώς διέφυγε, ότι στο ίδιο το διαβιβαστικό και ειδικότερα στο συμπέρασμα των διενεργούντων την αυτεπάγγελτη προανάκριση του αρ. 245 παρ. 2 ΚΔΠ, ο συντάξας αυτού ανακριτικός υπάλληλος αναφέρει:

«Από την ανάλυση και αξιολόγηση … δεν προέκυψαν επικοινωνίες που παρουσιάζουν ποινικό ενδιαφέρον».

Σεβόμαστε πλήρως τα ΜΜΕ και την «υποχρέωση», που έχουν να ενημερώνουν το κόσμο για θέματα, που αφορούν την άσκηση της δικαιοσύνης και εξαρχής ο εντολέας μου, δια των συνηγόρων του τοποθετήθηκε δημοσίως και αναλυτικά για το ζήτημα. Αποτελεί, όμως, πάγια αρχή μας, ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές και τα όρια που θέτει ο ΚΠΔ. Δε επιτρέπεται να «δικάζονται» σε δημόσιο διάλογο, αποσπασματικά, αποδεικτικά μέσα, των οποίων, εκ του νόμου δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση τους και σε διαδικαστικές φάσεις, κατά τις οποίες οι ανακριτικές πράξεις ρητώς διενεργούνται χωρίς δημοσιότητα.

Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον πρώην αστυνομικό – TikToker

Σε άλλη συνομιλία, ο νεαρός αναφέρει: «Κοίτα θα σου πω το εξής, για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την αστυνομία, μόνιμη δουλειά, πάει να πει ότι κάτι έχω δει. Οτιδήποτε γίνεται με τα… δηλαδή… από κέρδη από κτήρια, από στυλ μεσιτικά, από έξτρα, οτιδήποτε… παίρνω μερίδιο κανονικά». Ακόμη, φέρεται να έχει στην κατοχή του πάνω από δέκα ακίνητα και να συμμετείχε σε κατασκευαστική εταιρεία.

