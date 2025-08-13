Κορωπί: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο εμπορίου

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον χώρο εμπορίου στο Κορωπί Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.