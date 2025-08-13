Φωτιά στα Ιωάννινα: Καλύτερη η εικόνα από το μέτωπο στον Πρωτόπαππα - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα της Πυροσβεστικής με επίγειες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού της.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ στην περιοχή πνέουν έντονοι άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της φωτιάς και παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

