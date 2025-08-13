Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ για το επεισόδιο: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

Μία ακόμη δύσκολη μέρα ξημέρωσε για την Αχαΐα, έπειτα από την εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους της περιοχής και τις δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν ακατάπαυστα.

Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές που αφήνει η φωτιά πίσω της, τόσο στη Βιομηχανική Περιοχή όσο και την Κάτω Αχαΐα.

Όμως, δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης στο πύρινο μέτωπo.

Κατά τη χθεσινή (12/08) ζωντανή σύνδεση του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Χρήστου Στρατουλάκου, ένας άνδρας τον πλησίασε επιθετικά και του είπε: «Πήγαινε παραπέρα», με αποτέλεσμα να «ξεσπάσει» φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στους δύο.

Ο ρεπόρτερ προέβη σε διευκρινίσεις αναφορικά με το περιστατικό, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν ήταν πολίτης απλός, όπως κάποιοι έγραψαν. Μένω σε αυτό», σε σημερινή (13/08) ανάρτηση στο Facebook.

«Σχετικά με το επεισόδιο στη ΒΙΠΕ Πατρών που έγινε σε ζωντανή σύνδεση να ξεκαθαρίσουμε κάτι επειδή γράφτηκε λάθος. Δεν ήταν πολίτης απλός όπως κάποιοι έγραψαν. Μένω σε αυτό.

Εμείς εκείνη την ώρα δείχναμε την εικόνα ότι η φωτιά είχε περάσει στην ΒΙΠΕ. Από τις 16:00 που ήμουν σε συνεχόμενη ροή, έδωσα τον λόγο σε αρκετούς πολίτες που εξέφρασαν τα δικαιολογημένα παράπονα τους για τα όσα συνέβησαν στην μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αχαΐα.

Και παρ’ ότι η φωτιά ήταν σε εξέλιξη, πήγαμε και στην επόμενη μέρα η οποία είναι δύσκολη, καθώς οι καταστροφές είναι πολλές.

Και κάτι τελευταίο. Σε αυτή την χώρα δεν έχουμε την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πολλά μεγάλα γεγονότα πυρκαγιών, φάνηκε δυστυχώς και σήμερα στις δύο μεγάλες πυρκαγιές στον νομό. Το τι φταίει για αυτό, ας το σκεφτεί ο καθένας», τόνισε συγκεκριμένα.

Ο έντονος διάλογος που είχαν οι δύο άνδρες στον «αέρα» του ΣΚΑΪ:

– Δημοσιογράφος: «Είμαστε στον αέρα. Κάνουμε τη δουλειά μας, κάνετε τη δουλειά σας, συγγνώμη».

– Κάτοικος: «Απαγορεύεται να κάνεις (σ.σ. λήψη) εδώ».

– Δημοσιογράφος: «Γιατί;».

– Κάτοικος: «Γιατί έτσι γουστάρω εγώ».

– Δημοσιογράφος: «Δημόσιος δρόμος είναι αυτός».

– Κάτοικος: «Τι λες μωρέ; Αυτή είναι ιδιωτική περιοχή».

– Δημοσιογράφος: «Σοβαρά; Όλη αυτή η περιοχή; Είσαι στον αέρα».

Το βίντεο με το επεισόδιο:

