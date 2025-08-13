Τροχαίο στις Αφίδνες: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω ανατροπής οχήματος

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω ανατροπής οχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

