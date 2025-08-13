Πάφος: Σοβαρός τραυματισμός 4χρονου - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 12 Αυγούστου στην Πάφο, όταν διερχόμενο όχημα υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες παρέσυρε έναν 4χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sigmalive.gr το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα κρανίου και τραυματισμό στον αυχένα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι ιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και κρατείται για νοσηλεία.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Διαβάστε επίσης