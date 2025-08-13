Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με σύγκρουση δύο ΙΧ - Στο νοσοκομείο ένα παιδί
Έξι τραυματίες από το τροχαίο στην στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο ΙΧ, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου, στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών και συγκεκριμένα στο 34ο χιλιόμετρο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες, στο ύψος του Τσάνταλη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά έξι άτομα, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία «Γεννηματάς» και «ΑΧΕΠΑ» για εξετάσεις.
Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλο μποτιλιάρισμα, ωστόσο, τα οχήματα απομακρύνθηκαν γρήγορα και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Ioniq 2 θα είναι το εισαγωγικό ηλεκτρικό της Hyundai
08:58 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Γερονικολού: Πόζαρε με μαγιό πάνω σε γιοτ στην Ιθάκη - Εικόνες
20:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
15:37 ∙ WHAT THE FACT