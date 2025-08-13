Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με σύγκρουση δύο ΙΧ - Στο νοσοκομείο ένα παιδί

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο ΙΧ, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου, στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών και συγκεκριμένα στο 34ο χιλιόμετρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες, στο ύψος του Τσάνταλη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά έξι άτομα, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία «Γεννηματάς» και «ΑΧΕΠΑ» για εξετάσεις.

Η σύγκρουση προκάλεσε μεγάλο μποτιλιάρισμα, ωστόσο, τα οχήματα απομακρύνθηκαν γρήγορα και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά.

