Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Σκοτώθηκε ακαριαία η οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/08), στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με μία γυναίκα να σκοτώνεται ακαριαία. Σοκαριστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

Το ΙΧ που οδηγούσε η γυναίκα, για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε φοίνικα στο διάζωμα της Παραλιακής.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, ενώ, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τροχαίο στην Παραλιακή σημειώθηκε και το απόγευμα της Κυριακής, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του.