Κίνηση τώρα: Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου μετά το τροχαίο
Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται μετά τον κόμβο Ασπροπύργου έως την έξοδο Ελευσίνας.
