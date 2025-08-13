Νεκρός στο Κορωπί: Παρανάλωμα του πυρός το κατάστημα - Αυτοκίνητο προσέκρουσε και έγινε έκρηξη
Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός ελέγχου υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες με αποτέλεσμα να καταλήξει εντός της επιχείρησης και να προκληθεί έκρηξη που κατέστρεψε ολοσχερώς το κατάστημα
Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 13 Αυγούστου σε κατάστημα στο Κορωπί.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο βγήκες εκτός ελέγχου και προσέκρουσε σε κατάστημα.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο κατάστημα με ανταλλακτικά και είδη αυτοκινήτου, ενώ κατά την διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων που προφανώς ανήκει στον οδηγό του αυτοκινήτου.
Δείτε φωτογραφίες από το κατάστημα που έγινε παρανάλωμα του πυρός:
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.