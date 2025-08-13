Νεκρός στο Κορωπί: Παρανάλωμα του πυρός το κατάστημα - Αυτοκίνητο προσέκρουσε και έγινε έκρηξη

Στιγμιότυπο από το σημείο όπου σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο Κορωπί, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 13 Αυγούστου σε κατάστημα στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο βγήκες εκτός ελέγχου και προσέκρουσε σε κατάστημα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο κατάστημα με ανταλλακτικά και είδη αυτοκινήτου, ενώ κατά την διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων που προφανώς ανήκει στον οδηγό του αυτοκινήτου.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον χώρο εμπορίου στο #Κορωπί Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Δείτε φωτογραφίες από το κατάστημα που έγινε παρανάλωμα του πυρός:

Στιγμιότυπο από το σημείο όπου σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο Κορωπί, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 Eurokinissi

Στιγμιότυπο από το σημείο όπου σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο Κορωπί, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 Eurokinissi

Στιγμιότυπο από το σημείο όπου σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο Κορωπί, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 Eurokinissi

Στιγμιότυπο από το σημείο όπου σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο Κορωπί, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 Eurokinissi

Στιγμιότυπο από το σημείο όπου σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο Κορωπί, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 Eurokinissi

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Διαβάστε επίσης