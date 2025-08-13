Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες χώρος εμπορίου στο Κορωπί
Στο σημείο έχουν σπεύσει 11 Πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί Αττικής.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
