Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες χώρος εμπορίου στο Κορωπί

Στο σημείο έχουν σπεύσει 11 Πυροσβέστες

Newsbomb

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες χώρος εμπορίου στο Κορωπί
In Time
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί Αττικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο εμπορίου

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

05:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες δασική έκταση στον Άγιο Κωνσταντίνο Μεγάρων – Ήχησε το 112

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Αυγούστου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες χώρος εμπορίου στο Κορωπί

04:08ΥΓΕΙΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Χίο

04:02ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Εφιαλτική νύχτα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – Φωτιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα

03:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα – Τεράστια η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

03:16ΕΡΓΑΣΙΑ

1ΕΑ/2025: Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης – Ξεκίνησαν οι ενστάσεις (ΔΕ)

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Έκρηξη σε μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών – Εννέα αγνοούμενοι

02:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός κοντά στην Καλαμάτα

01:54WHAT THE FACT

Ανησυχητικά ευρήματα: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη σύνδεση της τηγανητής πατάτας και του διαβήτη

01:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νέα ρεκόρ για S&P και Nasdaq – Οι επενδυτές να βλέπουν μειώσεις των επιτοκίων

01:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Στον δρόμο του η Ριέκα, αν προκριθεί στα playoffs του Europa League - Δείτε βίντεο

01:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Τουλάχιστον 18 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης από παραλίες

01:00ΕΛΛΑΔΑ

Open: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ηλικιωμένους «που ίσως δεν τα κατάφεραν» στα Βραχνέικα - Τι απαντά ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

00:55ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία εξαιτίας των πυρκαγιών

00:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στο νησί - Νέο μέτωπο στην περιοχή των Ρεστών

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται έξι οικισμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
04:02ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Εφιαλτική νύχτα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – Φωτιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα

05:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες δασική έκταση στον Άγιο Κωνσταντίνο Μεγάρων – Ήχησε το 112

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Αρκετοί δεν εκκενώνουν, γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους», αναφέρει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

01:00ΕΛΛΑΔΑ

Open: Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ηλικιωμένους «που ίσως δεν τα κατάφεραν» στα Βραχνέικα - Τι απαντά ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

04:08ΥΓΕΙΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Χίο

03:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα – Τεράστια η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Η τακτική Πούτιν πριν το τετ-α-τετ με Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας: Ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε και κατέλαβε έκταση 10 χλμ στο Ντονέτσκ

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός TikToker – «Αποσπασματικές οι συνομιλίες που διέρρευσαν»: Τι απαντά ο δικηγόρος του

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρομερή ανατροπή με ασίστ Τζόλη η Μπριζ, άνετα στα playoffs η Μπενφίκα του Παυλίδη

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες χώρος εμπορίου στο Κορωπί

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο εμπορίου

00:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σεισμός 4 ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ