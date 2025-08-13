Αρτέμιδα: Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού - Νεκρός 74χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου στη Λεωφόρο Αρτέμιδας έξω από καφετέρια, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον πεζό παρέσυρε άνδρας της Άμεσης Δράσης που μετέβαινε για υπηρεσία με το αυτοκίνητό του. Μετά την παράσυρση, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Ο 74χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, οπού διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο αστυνομικός συνελήφθη για «Θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια» και παραλήφθηκε δείγμα με αιμοληψία για την τοξικολογική εξέταση. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας





Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό διερχόμενου πεζού.



Συγκεκριμένα, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, παρέσυρε διερχόμενο πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.



Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ ο θανών διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.



Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών.



Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.



Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Διαβάστε επίσης