Αιματηρή συμπλοκή και μαχαιρώματα μεταξύ κρατούμενων στις φυλακές της Λάρισας
Και οι δύο κρατούμενοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα από μαχαιριές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου στις φυλακές Λάρισας, όταν δύο κρατούμενοι ήρθαν στα χέρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr η μεταξύ τους διαμάχη κλιμακώθηκε και εν τέλει μαχαιρώθηκαν. Αμφότεροι οδηγήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον με Βόλφσμπεργκερ – Όσα δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου
16:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Τριάντης είπε όχι στους Αυστραλούς και επέλεξε Εθνική Ελλάδας
15:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
15:22 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ