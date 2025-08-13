Αιματηρή συμπλοκή και μαχαιρώματα μεταξύ κρατούμενων στις φυλακές της Λάρισας

Και οι δύο κρατούμενοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα από μαχαιριές 

Newsbomb

Αιματηρή συμπλοκή και μαχαιρώματα μεταξύ κρατούμενων στις φυλακές της Λάρισας
Onlarissa.gr
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου στις φυλακές Λάρισας, όταν δύο κρατούμενοι ήρθαν στα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr η μεταξύ τους διαμάχη κλιμακώθηκε και εν τέλει μαχαιρώθηκαν. Αμφότεροι οδηγήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:21ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η COSMOTE TELEKOM διευκολύνει την επικοινωνία των συνδρομητών της που πλήττονται από τις πυρκαγιές

16:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον με Βόλφσμπεργκερ – Όσα δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ανέκτησε μέρος της όρασής της καθώς της τοποθετήθηκε... δόντι στο μάτι! (vid)

16:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Μήνυμα 112 για εκκένωση της Σπαρτούντας - Δύο τα πύρινα μέτωπα

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ηλεία: Μήνυμα του 112 στο Καπελέτο

16:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τριάντης είπε όχι στους Αυστραλούς και επέλεξε Εθνική Ελλάδας

16:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από το GFS - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» πολύ δύσκολο τριήμερο

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή και μαχαιρώματα μεταξύ κρατούμενων στις φυλακές της Λάρισας

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Πιλότοι Canadair ανεφοδιάζουν το αεροσκάφος από την Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου - Δείτε βίντεο

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναζωπύρωση στη Ζάκυνθο – Η φωτιά καίει ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές, Πάτρα: Οι πυκνοί καπνοί πάνω από το γήπεδο της Παναχαϊκής (vid)

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί απομόνωσης 6,6 τ.μ.

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: 64 πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα ή εγκαύματα σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα άδυτα του ΕΣΚΕΔΙΚ - Δείτε πώς γίνεται η διαχείριση των πυρκαγιών στο War Room της Πολιτικής Προστασίας

15:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Σπουδαία κίνηση με Κρις Σίλβα έκανε η ΑΕΚ

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν την Σεούλ - Ένας αγνοούμενος

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Οργή εποχικών πυροσβεστών για τις δηλώσεις Βούλτεψη: «Βγάλε το σκασμό»

15:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στις αίθουσες το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκάρλετ Γιοχάνσον «Eleanor the great» - Δείτε το τρέιλερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες στην Παλιά Φιλιππιάδα, καίγονται σπίτια στη Χίο

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ηλεία: Μήνυμα του 112 στο Καπελέτο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί απομόνωσης 6,6 τ.μ.

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της - «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελβούρνη: Το σπαρακτικό αντίο στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε - «Καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναζωπύρωση στη Ζάκυνθο – Η φωτιά καίει ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

16:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια στη Χίο – Καταστροφή από το πύρινο πέρασμα στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από τον Αντιδήμαρχο Πάτρας: «Θα καίει η πόλη - Η κατάσταση είναι τραγική»

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα: Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού τη στιγμή που αυτοκίνητα περνούν από κάτω

16:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από το GFS - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» πολύ δύσκολο τριήμερο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ