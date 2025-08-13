Αιματηρή συμπλοκή και μαχαιρώματα μεταξύ κρατούμενων στις φυλακές της Λάρισας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου στις φυλακές Λάρισας, όταν δύο κρατούμενοι ήρθαν στα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr η μεταξύ τους διαμάχη κλιμακώθηκε και εν τέλει μαχαιρώθηκαν. Αμφότεροι οδηγήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.