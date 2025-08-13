Κρήτη: «Βρώμικο» μυστήριο σε πολυτελές ξενοδοχείο - Κολυμπούσε και αφόδευε στην πισίνα

Ένα εξαιρετικά αηδιαστικό συμβάν, που συνεχιζόταν για ημέρες, έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο στην Κρήτη, με ανθρώπινα κόπρανα να εντοπίζονται στην πισίνα.

Ήταν τόσο… χοντρό αυτό που επί ημέρες γινόταν, όπως καταγγέλλεται, στην πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου στην περιοχή της Χερσονήσου, που μάλλον δεν υπήρχε από μέρους της διεύθυνσης άλλο περιθώριο για λεπτούς χειρισμούς με αποτέλεσμα το όλο θέμα να φθάσει μέχρι τις Αρχές.

Επί ημέρες στην ασφυκτικά γεμάτη πισίνα του ξενοδοχείου επέπλεαν κόπρανα και, όπως είναι φυσικό, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση καθώς η εικόνα ήταν αηδιαστική.

Από πλευράς ξενοδοχείου έγιναν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες για τον καθαρισμό της πισίνας, όμως την επόμενη ημέρα το σκηνικό επαναλήφθηκε.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι για λύσουν το... βρώμικο μυστήριο, οι υπεύθυνοι ανέθεσαν σε συγκεκριμένους υπαλλήλους να έχουν τον νου τους και να παρακολουθούν σε βάρδιες τον χώρο της πισίνας και τους λουόμενους.

Η ύποπτη μήνυσε δύο εργαζομένους για συκοφαντική δυσφήμιση

Μία ημέρα που η πισίνα ήταν σχεδόν άδεια, η άτυπη έρευνα τελικά τούς οδήγησε σε μία Γερμανίδα τουρίστρια, πελάτη του ξενοδοχείου.

Αναφέρεται ότι μαζί της κολυμπούσε και ένα παιδάκι, πιθανότατα εγγόνι, όμως παρ’ όλα αυτά το πόρισμα από πλευράς ξενοδοχείου καθιστούσε εκείνη ύποπτη για τα περιστατικά.

Η Γερμανίδα όταν ενημερώθηκε για τα όσα καταγγέλθηκαν σε βάρος της, εξαγριώθηκε και μήνυσε δύο εργαζόμενους για συκοφαντική δυσφήμιση. Εν τέλει αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή και η αστυνομική προανάκριση θα συνεχιστεί προκειμένου να εξακριβωθεί τελικά αν όντως ήταν η Γερμανίδα που κατ’ επανάληψη άφηνε το… στίγμα της εντός της πισίνας ή πρόκειται για παρεξήγηση και τα βρώμικα περιστατικά προκλήθηκαν από άλλο πρόσωπο.

