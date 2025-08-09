Σαντορίνη: Νεκρός βρέθηκε 45χρονος σε πισίνα ξενοδοχείου
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Σαντορίνη καθώς 45χρονος από τη Μεσοποταμία Καστοριάς πέθανε τα ξημερώματα.
Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά
14:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα στην περιοχή Βρυσούλα - Ήχησε το 112
14:10 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Έκλεισε κι έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης
13:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ