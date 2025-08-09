Σαντορίνη: Νεκρός βρέθηκε 45χρονος σε πισίνα ξενοδοχείου

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Σαντορίνη καθώς 45χρονος από τη Μεσοποταμία Καστοριάς πέθανε τα ξημερώματα.

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.