Φωτιά Πάτρα: Νέο μήνυμα εκκένωσης στα προάστια της πόλης
Το πύρινο μέτωπο έχει μπει στις γειτονιές του τρίτου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας
Δραματικές στιγμές στην Πάτρα, με νέα εντολή εκκένωσης να λαμβάνουν προάστια της πόλης, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή και έχει μπει στις γειτονιές του τρίτου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας.
Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγκλυκάδα καλούνται να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.
