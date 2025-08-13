Φωτιά Πάτρα: Νέο μήνυμα εκκένωσης στα προάστια της πόλης

Δραματικές στιγμές στην Πάτρα, με νέα εντολή εκκένωσης να λαμβάνουν προάστια της πόλης, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή και έχει μπει στις γειτονιές του τρίτου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας.

Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγκλυκάδα καλούνται να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σούλι #Ριγανόκαμπος και #Εγλυκάδα #Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της #Πάτρας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

