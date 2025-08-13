Φωτιά στην Αχαΐα: SOS από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας μετά την καύση λιπασμάτων στη ΒΙΠΕ

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την καύση λιπασμάτων στη ΒΙΠΕ.

Σε ανάρτησή του αναφέρει: Μετά τη χθεσινή πυρκαγιά σε αποθήκη λιπασμάτων στη ΒΙΠΕ Πατρών, η άμεση παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και των γειτονικών βιομηχανιών τροφίμων είναι επιτακτική.

Η καύση λιπασμάτων πιθανόν να απελευθέρωσε αμμωνία, οξείδια του αζώτου, σωματίδια PM₂.₅/PM₁₀ και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Τα γειτονικά εργοστάσια που παράγουν γάλα, αλεύρι, καφέ και άλλα τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η λειτουργία τους γίνεται υπό συνθήκες που αποκλείουν οποιοδήποτε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διεξάγουν ανοιχτούς, τεκμηριωμένους ελέγχους και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα.