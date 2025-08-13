Φωτιά Αχαΐα: Δέηση υπέρ της κατάσβεσης των πυρκαγιών από τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων

Ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων Ιερώνυμος με μήνυμά του προς τους αρχιμανδρίτες και εφημέριους των Ιερών Ναών της περιοχής του, τους καλεί να κάνουν δεήσεις και ευχές απόψε Τετάρτη 13/8 για να σβήσουν οι πυρκαγιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες στην Αχαΐα.

Ολόκληρο το μήνυμα της Μητρόπολης:

Πρός τούς:

Πανοσιολογιωτάτους Ἀρχιμανδρίτας, Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν, Αἰδεσιμολογιωτάτους Πρωτοπρεσβυτέρους, καί Αἰδεσιμωτάτους Πρεσβυτέρους, Ἐφημερίους Ἱερῶν Ναῶν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως





Θέμα: «Ἱκετήριος εὐχή πρός κατάσβεσιν τῶν πυρκαϊῶν»



Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,



Διά τοῦ παρόντος καί ἐξ ἀφορμῆς τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν, αἱ ὁποῖαι, ὡς μή ὤφειλε, ἀπειλοῦν ἀνθρωπίνας ζωάς, κατακαίουν περιουσίας, οἰκίας καί καλλιεργείας, τόν φυσικόν πλοῦτον καί τήν πανίδα τῆς πατρίδος ἡμῶν, ἰδιαιτέρως δέ τῆς Δυτικῆς Ἀχαΐας, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τήν ὡς κάτωθι ἱκετήριον εὐχήν πρός κατάσβεσιν τῶν πυρκαϊῶν καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἀναπέμψητε ταύτην μετά τήν τέλεσιν τῆς ἀποψινῆς τελευταίας Παρακλήσεως εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον:

Ἐπί δέ τούτοις, δεόμενοι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου καί Δημιουργοῦ τῆς Κτίσεως ὅπως, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καταπαύσῃ συντόμως τάς ἐπισυμβάσας πυρκαϊάς καί πέμψῃ ἵλεως καί ἔλεος πρός πάντας τούς εὑρισκομένους ἐν ἀνάγκῃ, ἕνεκα τῶν πυρκαϊῶν, ἐνδυναμώνῃ δέ τούς πυροσβέστας, τά ἐναέρια καί ἐπίγεια μέσα καί τούς ἐθελοντάς, τούς μαχομένους κατά τῶν φλογῶν, διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος



“Δέσποτα Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, Παντοκράτορ καί Παντοδύναμε, Σέ ἱκετεύομεν καί Σέ παρακαλοῦμεν κατάσβεσον πάσας τάς πυρκαϊάς καί τάς ἀναζωπυρήσεις, διάλυσον ἀπειλήν καί ὀργήν πυρός καί διάσωσον καί διαφύλαξον πάντα ἄνθρωπον, ὡς καί προστάτευσον τῆς γῆς πανίδα καί χλωρίδα, τά σά δημιουργήματα. «Οἴδαμεν γάρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν».

Βοήθησον δέ, ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ αὐτῶν πάντας τούς πυροσβέστας καί βοηθούς αὐτῶν καί ἐνίσχυσον, ἐνδυνάμωσον καί ἐμψύχωσον πρός ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου αὐτῶν.

Σύ γάρ εἶ ὁ Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί πάσης φιλανθρωπίας, πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων Σου. Ἀμήν.”

