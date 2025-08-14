Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 27χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στηθαίο
Ο νεαρός πετάχτηκε από το αυτοκίνητο και σύρθηκε στο οδόστρωμα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ.
Ένας 27χρονος οδηγός αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του λίγο πριν τις 6:30 το πρωί, κοντά στον Ταυρωνίτη.
Όπως αναφέρει το parakritika.gr, υπό συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε στηθαίο στο δεξί μέρος του δρόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πετάχτηκε από το όχημα και σύρθηκε στο οδόστρωμα.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 27χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.
Η Τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.
