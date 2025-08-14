Eκτροπή νταλίκας στο Πέραμα - Δυσκολίες στην κυκλοφορία στους δρόμους

Εκτροπή νταλίκας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/08) στο Πέραμα, πριν την είσοδο της Cosco, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Σχιστού.

Δυνάμεις της Τροχαίας που βρίσκονται στο σημείο έχουν προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας προς τις Π. Νικολαΐδη και Τριπόλεως, προκειμένου να μείνει άδειος ο δρόμος προς την Cosco, για να προσεγγίσει γερανός και να ενεργήσει για τη μεταφορά της νταλίκας.

Το περιστατικό προκάλεσε δυσκολίες στην κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της περιοχής, με τροχονόμους να έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του Περιφερειακού της Δραπετσώνας για τη ρύθμιση της κίνησης.

